На Южном Урале одарённые дети и их наставники получат премии

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Алексей Текслер подписал постановление об учреждении премии одарённым детям и их наставникам. Премия вручалась с 2018 года, но не была регулярной. Своим постановлением Алексей Текслер закрепил за наградой статус ежегодной. Награда будет присуждаться талантливым детям, обучающимся в системе дополнительного образования, за достижения в культуре, спорте и естественно–научной деятельности. Материальное поощрение будет выплачиваться и педагогам, воспитавшим выдающихся учеников.

Денежное вознаграждение, полученное ребёнком и его наставником, можно направить на участие в международном статусном конкурсе; на покупку оборудования, без которого невозможен профессиональный рост талантливого ребёнка.

Отбором соискателей и утверждением кандидатур займется межведомственная комиссия. В её состав войдут представители областных министерств образования и науки, культуры, спорта.

Вручение премии губернатора Челябинской области запланировано в конце осени.