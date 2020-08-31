В Кыштыме одна из школ стала «точкой роста»

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Вчерашний день, 1 сентября, ознаменовался для кыштымских школьников не только началом нового учебного года. В средней школе № 2 состоялось торжественное открытие центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».

Напомним, она создана в рамках реализации национального проекта «Образование». В этом учебном году в Челябинской области открывается 32 «Точки роста», одна из них – в Кыштыме.

Центр, оборудованный по последнему слову техники, будет доступным для учеников средних и старших классов всех школ города.

– Благодаря «Точке роста» школьники могут всесторонне развиваться, – отметила на открытии директор средней второй школы Татьяна Воронкова. – Мы благодарны за помощь в создании центра администрации Кыштымского городского округа, Кыштымскому медеэлектролитному заводу, входящему в состав РМК, а также управлению по делам образования. Будем стараться оправдать ваши надежды и участвовать с детьми в соревнованиях, чтобы нашу школу и впредь знали только с хорошей стороны.

Руководитель «Точки роста», заместитель директора по информатизации Татьяна Кузнецова познакомила гостей с сотрудниками центра. Учить детей 3D-моделированию и робототехники станет педагог Сергей Дмитриевич Внучков. Занятия по шахматам «Белая ладья» будет проводить Екатерина Анатольевна Ферикова. Программу «Жить здорово» в рамках основ безопасности жизнедеятельности предстоит реализовать Елене Алексеевне Курчавовой. Руководитель фотостудии – Евгения Юрьевна Водолеева. Совершенствовать методы обучения по технологии будет Ирина Геннадьевна Агеенко, по физике – Георгий Александрович Юнин.

Красную ленточку, символизирующую открытие «Точки роста», перерезали глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова, заместитель генерального директора КМЭЗ по общим вопросам Владимир Сёмин и начальник управления по делам образования Светлана Попинако.

Затем гости посетили один из кабинетов, отведённых под центр. На столах были расставлены шахматы, лего-конструкторы, квадрокоптеры, нетбуки и другое оборудование. Нашлось место даже для тренажёра-манекена Андрюши, на котором детям предстоит научиться отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи.

В средней школе № 2 обучается более 600 учеников. «Точка роста» предназначена для учащихся с пятого класса. Посетить её смогут и ребята из других кыштымских школ. Для этого «Точка роста» имеет даже отдельный вход.