Для первоклассников посёлка Тайгинка подготовлены подарки от индивидуального предпринимателя Сегодня, 16:06

Стали известны подробности смертельного ДТП в Кыштыме Сегодня, 15:11

Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» присвоено звание полковника Сегодня, 14:15

В одной из крупнейших школ Кыштыма сменится директор Сегодня, 12:53

В Кыштыме проводится акция помощи бездомным животным Сегодня, 11:35

Под Кыштымом произошло ДТП с летальным исходом Сегодня, 11:14

Жители Кыштыма и Челябинска задержаны по подозрению в серии угона автомобилей Сегодня, 10:57

В Кыштыме открыта «горячая линия», посвящённая началу учебного года Сегодня, 08:44

Срок действия «налоговых каникул» в Челябинской области продлён на три года Вчера, 12:00

Три дня подряд на шести улицах Кыштыма будут отключать электроснабжение 29-08-2020, 11:00

Дом там, где сердце. История Нины Эчебериа Саенс из Кыштыма 29-08-2020, 10:00

В Кыштыме пройдут мастер-классы по изучению башкирской культуры 28-08-2020, 18:25