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Для первоклассников посёлка Тайгинка подготовлены подарки от индивидуального предпринимателя

Сегодня, 16:06 Категория: Образование
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Индивидуальный предприниматель Виктор Грачёв выделил деньги на приобретение 13 подарков для первоклассников школы № 8 посёлка Тайгинка.
– Обратились к Виктору Николаевичу с предложением поздравить школьников, он не отказал, – рассказала сайту «КР» староста посёлка Галина Стрижова.

В подарочные наборы вошли цветная бумага, картон, карандаши, ручки, клей, тетради, альбомы для рисования.

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Теги: Кыштым Посёлок Тайгинка Первоклассники Подарки для первоклассников

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