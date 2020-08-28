Для первоклассников посёлка Тайгинка подготовлены подарки от индивидуального предпринимателя
Сегодня, 16:06 Категория: Образование
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Индивидуальный предприниматель Виктор Грачёв выделил деньги на приобретение 13 подарков для первоклассников школы № 8 посёлка Тайгинка.
– Обратились к Виктору Николаевичу с предложением поздравить школьников, он не отказал, – рассказала сайту «КР» староста посёлка Галина Стрижова.
В подарочные наборы вошли цветная бумага, картон, карандаши, ручки, клей, тетради, альбомы для рисования.