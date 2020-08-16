Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме школьные линейки 1 сентября пройдут без гостей

Сегодня, 08:53 Категория: Образование
157
0

При этом во всех школах 1 сентября постараются создать праздничное настроение. Об этом сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа рассказала начальник управления по делам образования Светлана Попинако. 

 

По её словам, торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах Кыштымского городского округа. Однако, как сообщает сайт администрации округа, присутствовать на них смогут только первоклассники и учащиеся выпускных классов. Участие родителей разрешается только вместе с первоклашками и при условии соблюдения взрослыми масочного режима. 

 

Что касается остальных школьников, для них в День знаний будут организованы праздничные классные часы в учебных кабинетах. При этом ни родители, ни гости допускаться на классные мероприятия не будут. Таковы рекомендации министерства образования Челябинской области, которое ориентируется на санитарные требования, где говорится о запрете проведения массовых мероприятий до конца этого года. В настоящее время школы составляют график, по которому дети придут 1 сентября в школы.

 

– Наша задача – максимально развести потоки детей, чтобы не допустить их большого скопления, – подчеркнула Светлана Павловна. – День знаний, как и учебный процесс, будут организованы с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будет и термометрия на входе в школу, и соблюдение социальной дистанции. Просим всех с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

 

При этом Светлана Попинако подчёркивает, что это информация и ситуация на сегодняшний день. Если за две оставшиеся до 1 сентября недели произойдут изменения, то школьники и родители будут оперативно проинформированы об этом.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым 1 сентября День знаний

Похожие публикации:

В Кыштыме обеспеченность детей учебниками в школах округа составила 100 процентов

В Кыштыме первоклассникам подарят тетради с видами нашего города

В ДК металлургов состоялась торжественная церемония передачи копии Знамени Победы от школьников ветеранам.

В память о Неизвестном солдате

День знаний чуть передвинули

Комментарии:

Добавить