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Полиция Кыштыма проверила готовность учебных заведений к новому учебному году

Сегодня, 15:44 Категория: Образование
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В преддверии учебного года сотрудники полиции, совместно с представителями МЧС и представителями других ведомств, проводят проверки образовательных учреждений. Проверяют исправность технологического оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов, оснащение классов и групп необходимой мебелью, наличие автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, состояние эвакуационных выходов, гигиеническую оснащенность учреждений и готовность к обеспечению безопасности школьников.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в ходе работы комиссии были выявлены несущественные замечания, на устранение которых выдано предписание.

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Теги: Кыштым Проверка образовательных учреждений Полиция

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