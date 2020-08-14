Полиция Кыштыма проверила готовность учебных заведений к новому учебному году

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В преддверии учебного года сотрудники полиции, совместно с представителями МЧС и представителями других ведомств, проводят проверки образовательных учреждений. Проверяют исправность технологического оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов, оснащение классов и групп необходимой мебелью, наличие автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, состояние эвакуационных выходов, гигиеническую оснащенность учреждений и готовность к обеспечению безопасности школьников.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в ходе работы комиссии были выявлены несущественные замечания, на устранение которых выдано предписание.