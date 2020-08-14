Новый учебный год в Кыштыме начнётся в традиционном формате – школьники сядут за парты

Вчера, 10:00 Категория: Образование

107

0

Первого сентября школьники Челябинской области сядут за парты.

Родители всего региона обеспокоены, как и когда начнётся учебный год для их детей. В условиях пандемии коронавируса все школьники и студенты России были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Образование дети получали дома, что добавило нагрузку и на родителей. Тем не менее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер успокоил южноуральцев.

Напомним, Челябинская область вошла в число 13 регионов, в которых в новом учебном году будет введен экспериментальный проект по внедрению целевой модели «цифровой образовательной среды». Но это не значит, что школьники лишатся традиционного образования.

– Дистанционное обучение – это опосредованное обучение, когда обучающиеся и педагоги не находятся в прямом контакте. А дистанционные образовательные технологии – несколько другое. Это целый комплекс, настраиваемый под каждого ребёнка. Индивидуализация играет важную роль, – рассказала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, в федеральном Министерстве образования одобрили проведение традиционных линеек 1 сентября. Главным требованиям к образовательным учреждениям будет соблюдение всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.