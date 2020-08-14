В вузах Челябинской области возобновят очное обучение. Студенты и преподаватели будут находиться в аудиториях в масках

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В Челябинской области с 1 сентября высшие учебные заведения возобновят очное обучение. Студенты и преподаватели вернутся в аудитории, но с условием соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

Например, находиться в помещении будет необходимо в масках, дважды в день будут измерять температуру, предусматривается дополнительное проветривание, использование санитайзеров, масок, перчаток.

Кроме того, руководству университетов предстоит составить расписание так, чтобы избежать большого скопления людей.

– В вузах предусмотрят возможности разведения больших потоков. Индивидуально будут решать, как составить расписание, чтобы не было большого скопления студентов, – прокомментировали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября школы региона также откроют свои двери для учеников.