Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В вузах Челябинской области возобновят очное обучение. Студенты и преподаватели будут находиться в аудиториях в масках

Сегодня, 12:00 Категория: Образование
46
0

 

В Челябинской области с 1 сентября высшие учебные заведения возобновят очное обучение. Студенты и преподаватели вернутся в аудитории, но с условием соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

Например, находиться в помещении будет необходимо в масках, дважды в день будут измерять температуру, предусматривается дополнительное проветривание, использование санитайзеров, масок, перчаток.

Кроме того, руководству университетов предстоит составить расписание так, чтобы избежать большого скопления людей.

– В вузах предусмотрят возможности разведения больших потоков. Индивидуально будут решать, как составить расписание, чтобы не было большого скопления студентов, – прокомментировали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября школы региона также откроют свои двери для учеников.

 

 

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Обучение в вузах ОТВ Масочный режим

Похожие публикации:

Новый учебный год в Кыштыме начнётся в традиционном формате – школьники сядут за парты

В Кыштыме школьникам во время дистанционного обучения будут выдавать молоко

О подаче документов в первый класс и в вузы рассказал министр образования и науки Челябинской области

Сроки вступительных экзаменов в вузы перенесли из-за пандемии коронавируса

Поздравление губернатора Алексея Текслера с Днём российского студенчества

Комментарии:

Добавить