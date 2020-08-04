В Кыштыме ученики младших классов начнут получать горячие обеды бесплатно

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Впервые в российских школах учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным весной этого года.

Согласно документу, ученики начальных классов должны перейти на обеспечение горячим питанием не позднее 1 сентября 2023 года. Младшие школьники будут обеспечиваться таким питанием не реже одного раза в день, а в меню будут и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование предусмотрено за счёт федерального, региональных и местных бюджетов.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского округа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил не ждать до 2023 года и поручил главам муниципалитетов решить вопрос с обеспечением учеников начальных классов горячими обедами уже с 1 сентября 2020 года. К слову, наш регион уже сделал первые шаги по переходу на бесплатное питание в начальной школе – c 2020 года все младшие классы ежедневно получали по стакану бесплатного молока. Что касается горячих обедов, в Кыштыме работа в этом направлении уже идёт полным ходом.

– Школьные пищеблоки кыштымских школ оснащаются новым технологическим оборудованием, исходя из потребностей образовательной организации, – сказала сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа заместитель по социальной сфере Елена Саланчук. – На эти цели направлено два миллиона 578 тысяч рублей в рамках соглашения между министерством образования Челябинской области и администрацией Кыштыма. Отмечу, что охват обучающихся горячим питанием в кыштымских школах достаточно высок. Так, в прошлом учебном году он составил 89,1 процента, в том числе среди первых-четвёртых классов – 90,7 процента.

На сегодняшний день масштабные работы на пищеблоке ведутся в средней школе № 3. В школьной столовой будут заменены окна и двери, обновлено покрытие пола. Кроме того, запланированы штукатурные и покрасочные работы. Напомним, капитальный ремонт в столовой третьей школы ведётся в рамках реализации областной программы «Реальные дела». Для обеспечения младших школьников горячими обедами обновляется и технологическое оборудование. Так, пищеблок третьей школы обзавёлся новыми ваннами для разделки овощей, столом для разделки яиц, кипятильником и протирочной машиной, которая используется, в частности, для приготовления картофельного пюре.

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева поручила заместителю по социальной сфере Елене Саланчук детально проработать все нюансы в обеспечении школьников бесплатным питанием – от закупки необходимого оборудования до решения кадровых вопросов и заключения договоров с поставщиками.