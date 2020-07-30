В Кыштыме начался семейный конкурс «Безопасное лето 2020»

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В Кыштыме начался конкурс по Правилам дорожного движения "Безопасное лето -2020". Воспитанники детских садов Кыштыма, их родители и законные представители смогут проявить свои интеллектуальные, творческие, кулинарные и спортивные способности. Пока действуют ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, конкурс проводится в заочной форме – онлайн.

Заявки принимаются с 27 июля по 2 августа в официальной группе конкурса ВКонтакте https://vk.com/cpbpudd. Каждая семейная команда может стать лучшей в номинациях: рисунок «Я – участник дорожного движения», «Фотография на фоне билборда». Специальные билборды оборудуют на площадках сети пиццерии «Перчик» на улицах Карла Либкнехта, 164, Ленина, 6а, Чернышевского, 3. Можно записать на видео танец по теме «Я регулировщик дорожного движения». Хронометраж не должен превышать 60 секунд. В кулинарной номинации предлагается оформить блюдо в стиле Правил дорожного движения. Нужно сделать фото всей семьи с кулинарным шедевром.

После снятия ограничительных мер по коронавирусу в конкурс добавится очный этап и номинации для детей по управлению электромобилем, а для родителей, бабушек и дедушек – по управлению автомобилем на закрытой площадке автошколы «Сирена».

В номинации «Самый активный детский сад» победит учреждение с наибольшим количеством участников в конкурсе.

Организаторами выступили Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения, администрация Кыштымского городского округа и местный отдел ГИБДД.

Задача «Безопасного лета» – содействовать воспитанию культуры взаимоотношений между пешеходами, велосипедистами, пассажирами, водителями. А также мотивировать родителей и детей к изучению Правил дорожного движения.