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Школьница из Кыштыма сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня, 11:38 Категория: Образование
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Стали известны результаты Единого государственного экзамена по русскому языку. Выпускница школы №1 Елена Исакова – единственная из Кыштыма, кто достиг максимального балла по этому предмету в 2020 году.

– К экзамену готовилась самостоятельно, смотрела вебинары, решала тесты, в последние дни подготовки устраивала себе интенсивы, поэтому во время ЕГЭ чувствовала себя уверенно, хотя волновалась, – поделилась с сайтом «КР» Елена. – Увидев свой результат в сто баллов, я даже расплакалась.

Девушка окончила школу с отличием. Планы о поступлении в вуз пока держит в секрете.

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Теги: Кыштым ЕГЭ Русский язык Образование

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