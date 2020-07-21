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В Кыштыме появятся дополнительные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня, 12:37 Категория: Образование
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Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, на улице Дарвина, где раньше располагался социальный приют для детей и подростков, в начале сентября откроется филиал детского сада № 2 «Капелька». Здесь появятся две дополнительные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.


В каждой группе будет не более десяти воспитанников. В здании уже проведён ремонт. Закуплена новая современная мебель. На прогулочных площадках установят современные качели, игровые комплексы и веранды.

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Теги: Кыштым детский сад №2 детские группы

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