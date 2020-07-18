В Кыштыме «Точку роста» оснастят квадрокоптерами и другим современным оборудованием

Сегодня, 14:04 Категория: Образование

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Сейчас в помещениях "Точки роста" ведутся ремонтные работы. Фото Надежды Красниковой.

В новом учебном году на базе средней школы № 2 в микрорайоне Нижнего Кыштыма откроется «Точка роста», которая станет доступной для учеников средних и старших классов всех кыштымских школ. «Точка роста» будет создана в рамках реализации национального проекта «Образование».

– Это своего рода центр цифрового и гуманитарного образования, – рассказывает и.о. директора средней школы № 2, заместитель директора по учебной работе Татьяна Баканова. – Благодаря «Точке роста» будет происходить обновление содержания образования и совершенствование методов обучения по таким предметам, как ОБЖ, технология, математика и информатика.

Под «Точку роста» в школе выделено два кабинета. В одном будет находиться оборудование для ОБЖ и технологии, разместится шахматная зона и коворкинг – это многофункциональный стол, за которым могут заниматься разное количество детей. На уроках ОБЖ будут использоваться манекены-тренажёры, оборудование для оказания первой медицинской помощи. Во втором кабинете разместится мобильный класс с 3D-принтером, конструктором «Лего», квадрокоптерами и другим современным оборудованием.

Кроме того, «Точка роста» будет оснащена шахматами, цифровыми фотоаппаратами и инструментами для уроков технологии – цифровыми штангенциркулями и столярными инструментами.

В средней школе № 2 обучается более шестисот учеников. «Точка роста» предназначена для учащихся с пятого класса. Посещать её смогут и ребята из других кыштымских школ. Для этого «Точка роста» имеет даже отдельный вход.