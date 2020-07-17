В Кыштыме продолжаются «Реальные дела»

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Большой объём ремонтных работ выполнен в детском саду № 1 на улице Металлургов. Его посещает 151 ребёнок. По программе «Реальные дела» этому дошкольному учреждению было направлено 500 тысяч рублей на замену окон.

– Благодаря тому, что администрация детского сада провела аукцион, удалось сэкономить 190 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. – На 310 тысяч здесь уже установлено 19 современных стеклопакетов. Ещё 13 окон заменят на 190 тысяч рублей. Вопрос по замене оконных блоков в этом садике будет решён полностью.

Детскому саду № 24 «Ручеёк», что возле тринадцатой школы, в рамках «Реальных дел» было выделено 400 тысяч рублей. На эти деньги удалось провести три вида работ – отремонтировать пол в музыкальном зале, сделать ремонт и заменить окна в прачечной, а также объявить аукцион на приобретение трёх веранд, которые будут установлены на прогулочных участках.

«Ручеёк» – один из самых больших садиков в нашем городе. Его посещают 300 дошколят.