Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме столовая одной из школ дождалась капремонта по программе «Реальные дела»

Сегодня, 13:06 Категория: Образование
153
0

Капитального ремонта столовая третьей школы не видела за всё время со дня открытия здания в 1967 году. Теперь же в рамках реализации областной программы «Реальные дела» на капремонт столовой выделен один миллион 75 тысяч рублей.

 

– В столовой будут заменены все десять окон, выровнен пол,– сказала сайту «КР» Елена Юрьевна. – Кроме того, будут выполнены штукатурные и малярные работы. Помещение полностью обновится до 1 сентября.

 

Ремонт начнётся в начале августа, когда завершится первая смена в лагере дневного пребывания детей. Подрядчиком выступит индивидуальный предприниматель из Челябинска Дмитрий Иванов.

 

В третьей школе обучается около 500 кыштымских девчонок и мальчишек.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Реальные дела ремонт школа

Похожие публикации:

В Кыштыме на баскетбольной площадке ФСК станет меньше травм

Жители Кыштыма определили перечень реальных дел на ближайшие два года

В Кыштыме возводится ограждение одного из детских садов

В Кыштыме путёвки в загородные и школьные лагеря разлетаются, как горячие пирожки

В Челябинской области подведены итоги реализации программы «Реальные дела»

Комментарии:

Добавить