В Кыштыме столовая одной из школ дождалась капремонта по программе «Реальные дела»

Сегодня, 13:06 Категория: Образование

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Капитального ремонта столовая третьей школы не видела за всё время со дня открытия здания в 1967 году. Теперь же в рамках реализации областной программы «Реальные дела» на капремонт столовой выделен один миллион 75 тысяч рублей.

– В столовой будут заменены все десять окон, выровнен пол,– сказала сайту «КР» Елена Юрьевна. – Кроме того, будут выполнены штукатурные и малярные работы. Помещение полностью обновится до 1 сентября.

Ремонт начнётся в начале августа, когда завершится первая смена в лагере дневного пребывания детей. Подрядчиком выступит индивидуальный предприниматель из Челябинска Дмитрий Иванов.

В третьей школе обучается около 500 кыштымских девчонок и мальчишек.