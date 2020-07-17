Школьник из Кыштыма сдал ЕГЭ по информатике на сто баллов

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Фото взято со страницы Германа Штоль ВКонтакте.

Такого результата по информатике и ИКТ в нашем городе, пожалуй, не было за всё время проведения единого государственного экзамена – с 2001 года.

Кыштымским знатоком информационных технологий стал выпускник тринадцатой школы Герман Штоль. Юноша не только отличился в информатике, но и окончил школу с медалью "За особые успехи в учении".

– Я планирую поступить в Кубанский государственный аграрный университет в Краснодаре по направлению «Информационные системы и технологии», – сказал «Кыштымскому рабочему» Герман. – Почему так далеко решил уехать? Да просто на юг потянуло.

Как сообщила сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Елена Трошина, высокие баллы за ЕГЭ по информатике получили ещё два кыштымских школьника. По 81 баллу набрали выпускник десятой школы Павел Пасхин и Егор Сергеев из третьей школы. Павел, кстати, тоже окончил школу с медалью.

Всего ЕГЭ по информатике в Кыштыме в этом году сдавали десять человек.

Впереди у одиннадцатиклассников – экзамены по английскому языку и по биологии. В предстоящий понедельник, 20 июля, любители иностранного языка сдадут письменную часть экзамена.