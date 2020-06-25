В Кыштыме подготовлены условия для безопасной сдачи ЕГЭ

Сегодня, 14:49 Категория: Образование

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В Кыштыме одиннадцатиклассники будут сдавать Единый государственный экзамен в школе № 1. Перед каждым экзаменом и после кабинеты продезинфицируют.



– Организаторы экзаменационной площадки будут находиться в медицинских масках и перчатках на протяжении всего экзамена, – сказала сайту «КР» ведущий специалист отдела общего, дополнительного образования Елена Трошина. – На входе в школу, на каждом этаже поставят санитайзеры для обработки рук. Перед экзаменом школьники пройдут замеры температур с помощью бесконтактных термометров.



Не отменён и металлодетектор. В кабинетах ученики и организаторы ЕГЭ будут соблюдать социальную дистанцию. Между ними будет не менее полутора мест. В связи с этим среднее количество учеников, присутствующих в одном кабинете – 9.

Традиционную линейку, во время которой школьникам прежде желали удачи перед экзаменами, отменили.

Самой массовой станет сдача ЕГЭ по русскому языку. Экзамен будет проведён в течение двух дней – 6 и 7 июля.