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В Кыштыме с участием дошкольников проведена праздничная программа ко Дню России

Вчера, 13:11 Категория: Образование
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Завтра, 12 июня, отмечается День России. А сегодня в детском саду № 27 в микрорайоне Нижнего Кыштыма воспитатели вместе с детьми представили по этому случаю праздничную программу «Звени, звени Златая Русь». В качестве зрителя был приглашён и журналист «КР».

 


Ребята читали стихи, пели песни о Родине, родном уральском крае, танцевали народные танцы и водили хороводы.
Кроме этого, в течение нескольких дней в рамках празднования Дня России в детском саду прошёл целый ряд мероприятий – патриотические беседы, виртуальные экскурсии, выставка детских рисунков «Город будущего».

 


Воспитатели и дети приняли участие во Всероссийской акции «Окна России». На окнах групп детского сада появились элементы государственного флага, поздравления с Днём России. Работы детей можно посмотреть на официальном сайте дошкольного учреждения.

 



Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования, к акции «Окна России» присоединились и другие детские сады Кыштыма.

 

"Окна России" в детском саду № 5.

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Теги: Кыштым детский сад 27 Нижний Кыштым День России ОкнаРоссии

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