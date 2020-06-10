В Кыштыме с участием дошкольников проведена праздничная программа ко Дню России

Вчера, 13:11 Категория: Образование

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Завтра, 12 июня, отмечается День России. А сегодня в детском саду № 27 в микрорайоне Нижнего Кыштыма воспитатели вместе с детьми представили по этому случаю праздничную программу «Звени, звени Златая Русь». В качестве зрителя был приглашён и журналист «КР».



Ребята читали стихи, пели песни о Родине, родном уральском крае, танцевали народные танцы и водили хороводы.

Кроме этого, в течение нескольких дней в рамках празднования Дня России в детском саду прошёл целый ряд мероприятий – патриотические беседы, виртуальные экскурсии, выставка детских рисунков «Город будущего».



Воспитатели и дети приняли участие во Всероссийской акции «Окна России». На окнах групп детского сада появились элементы государственного флага, поздравления с Днём России. Работы детей можно посмотреть на официальном сайте дошкольного учреждения.





Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования, к акции «Окна России» присоединились и другие детские сады Кыштыма.

"Окна России" в детском саду № 5.