Школьников Кыштыма приглашают на «Большую перемену»

Вчера, 14:28 Категория: Образование

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Для учащихся восьмых-десятых классов всех российских школ объявлен конкурс «Большая перемена». Он проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодёжи. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн (вкладка «Личный кабинет) до 23 июня этого года.

Как сообщила сайту «КР» методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования администрации Кыштымского округа Светлана Гунькова, цель конкурса – дать возможность каждому подростку раскрыть свои возможности. Главными критериями отбора станут наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе вести коммуникацию находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Победители, а ими станут триста десятиклассников, получат по одному миллиону рублей на обучение в вузах, победители среди учащихся 8-9 классов смогут получить по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и самообразование. Все финалисты, а их планируется отобрать 1200, будут поощрены путёвками в детский центр «Артек». Кроме того, финансовую поддержку получат 20 лучших российских школ.