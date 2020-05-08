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В Кыштыме одиннадцатиклассники снова вернутся за школьные парты

Сегодня, 10:57 Категория: Образование
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В Кыштыме с 12 мая для всех одиннадцатиклассников возобновится очное обучение. Однако учебный процесс будет скорректирован.

 

Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Светлана Попинако, учиться выпускники будут по гибкому графику, а их пребывание в школе не превысит трёх часов. Питание в столовых на это время также не предусмотрено.

 

На сегодняшний день в кыштымских школах обучается 180 одиннадцатиклассников.

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Теги: Кыштым школа обучение

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