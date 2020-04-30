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Почему у ребёнка дисграфия или дислексия? Обращение учителей-логопедов Кыштыма к родителям

Сегодня, 14:26 Категория: Образование
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В последнее время детей, стра­дающих дислексией (наруше­нием чтения) и дисграфией (на­рушением письма) стало значи­тельно больше, чем несколько десятилетий назад. Возник­новение таких ошибок у уче­ников общеобразовательных школ не связано ни со сниже­нием интеллектуального раз­вития, ни с выраженными на­рушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения.

 

Сказки и разговоры идут на пользу

Причины таких нарушений могут быть самыми разными, от родо­вых травм, инфекций и генетики до запущенности в воспитании. Косвенными причинами нару­шения чтения и письма у детей являются увлечение компьютер­ными играми и снижение в целом внимания к речевым высказыва­ниям, малая речевая активность, начиная с дошкольного детства. Детям редко читают сказки или читают произведения не по воз­расту – простые или слишком сложные для восприятия, совер­шенно не учат с дошкольниками стихи, не исправляют вовремя, ещё до школы, нарушения зву­копроизношения.

Всем известно, письмо и чте­ние – это процессы письмен­ной речи. Но почему-то не всем понятно, что она формируется только на базе хорошо развитой устной речи.

Дисграфию можно назвать одной из главных «болезней» XXI века. Её не всегда удаётся за­метить и сразу диагностировать, при этом она способна принести ребёнку множество неудобств, начиная с банальных троек и двоек в дневнике, заканчивая полной разочарованностью в себе и своих силах.

Трудность овладения пись­мом – нередкое явление в на­чальной школе в наши дни. Она обнаруживается в первом классе и в значительном числе случаев сохраняется и позднее, отчётли­во проявляясь при повышении требований к письменной речи. Не надо ждать, что проблемы ис­чезнут сами по себе. Необходимо с первых дней выявления труд­ностей помогать ребёнку. Как?

Начнём с того, что детей к школе надо подготовить пра­вильно. Обратите внимание, что это не заключается толь­ко в обучении чтению и счёту. Ребёнок должен в первую оче­редь хорошо ориентироваться в окружающем мире, иметь доста­точный словарный запас, уметь самостоятельно пересказывать сказки, мультфильмы, сочинять, составлять короткие рассказы из личного опыта, по картинке и серии картинок. Будущий пер­воклассник должен легко ориен­тироваться в схеме собственного тела, знать и называть направле­ния движений (вправо, влево), уметь внимательно слушать и слышать, о чём его спрашива­ют. Кроме того, для успешного овладения грамотой, чтением и письмом у ребёнка должны быть развиты слуховое восприятие, память, он должен правильно выговаривать все звуки речи, грамотно строить предложения и уметь выразительно читать стихи наизусть.

 

Возможна медикаментозная поддержка

В текущем учебном году учите­ля-логопеды и учителя-дефек­тологи города Кыштыма подго­товили и провели для учителей начальных классов и воспита­телей детских садов городские семинары, на которых подняли проблему профилактики, вы­явления и коррекции дисгра­фии и дислексии. На семинарах шла речь о совместной работе над проблемой со стороны пе­дагогов и родителей. Отмеча­лось, что при необходимости важно подключать к процессу коррекции и медикаментоз­ную поддержку ребёнка, кото­рую поможет подобрать врач невролог или психоневролог, эндокринолог, окулист или ЛОР-врач. Естественно, здесь никак не обойтись без забот­ливого отношения родителей к здоровью детей. В работе се­минара приняли участие учи­теля-логопеды детского сада № 1 Фоминых Т. В., детского сада № 5 Глушкова О. В. и Кудашова М. В., детского сада № 8 Вучи­чевич Н. А., коррекционной на­чальной школы-детского сада № 14 Юрина Ю. С., детского сада № 18 Пичугова Ю. А. и Двойниш­никова О. Н., детского сада № 24 Мокичева Е. А., детского сада № 27 Чамовская Л. Л., школы № 4 Пушкарёва О. В. и учителя-дефектологи коррекционной начальной школы-детского са­да № 14 Устинова Л. А., Суслова А. В., Рогозина Л. Р., Юрпалова Т. А. Это как раз те специалисты, которые работают по преду­преждению проявлений спец­ифических ошибок на письме и при чтении.

По данным зарубежных иссле­дований, количество детей с дис­лексией в мире ежегодно растёт, поэтому не обращать внимания на эту проблему нельзя. Нужно также понимать, что любая социальная проблема не может быть решена, пока она достаточно не изучена. Поэтому рассказывать о дислек­сии важно, чтобы общество пони­мало, что причины неуспеваемо­сти ребёнка могут быть связаны с его особенностями. Но это не помешает детям достичь успе­хов в будущем. Главное здесь –не упустить момент и как можно раньше заметить проблему.

 

Важно!

Обратите внимание на поведенческие проявления и ошибки чтения детей при дислексии:

  • ребёнок часто трёт глаза при чтении, немного косит
  • держит книгу близко к глазам, может прикрывать или вообще за­крывать один глаз при чтении
  • очень быстро устаёт
  • под любым предлогом пытается избежать выполнения домашних заданий и чтения
  • может читать книгу, повернув голову так, чтобы один глаз в чтении не участвовал
  • при чтении или после него жалуется на сильную головную боль
  • когда читает, пропускает отдельные слова, буквы или не замеча­ет отдельные места в тексте
  • меняет местами или путает буквы
  • меняет последовательность слов в предложении
  • пропускает строчку при чтении
  • отгадывает слово по первым буквам, додумывает окончания
  • запинается или останавливается при чтении
  • ускоряется или замедляется при чтении
  • игнорирует знаки препинания
  • хмурится или выглядит рассеянным
  • теребит уголок страницы
  • слишком старается, концентрируется во время чтения
  • меняется в голосе, когда надо что-то прочитать, даже текст задания
  • взгляд становится туманным или блуждающим
  • краснеет или бледнеет
  • трясёт или раскачивает ногой.

О наличии дисграфии говорят следующие типы ошибок:

  • ошибки в ударных слогах, например, «рОдость» вместо «рАдость»
  • пропуск букв
  • перестановка слогов. Например, «ябколо» вместо «яблоко»
  • повторение одной и той же буквы. Например, «МагазиМ» вместо «магазин»
  • замена букв в словах. Например, «сапка» вместо «шапка», «гокти» вместо «когти», «Лая» вместо «Рая» и т. д. Возможно, что при этом у ре­бенка есть ещё и нарушение звукопроизношения заменяемых букв
  • переносит слова как попало
  • часто не делает пробелов между словами и зачастую пишет слитно все предлоги
  • не замечает конца предложения, не ставит точек и продолжает писать следующее предложение со строчной буквы
  • буквы Б, В, Э, З перевёрнуты в другую сторону (зеркальное письмо)
  • неаккуратность в тетради: много исправлений и обведение букв
  • ребёнок будто бы не замечает полей и продолжает писать до са­мого края тетради
  • «съезжает» со строчек к концу предложения, или его почерк в целом неразборчивый, буквы разного размера.

Ребёнок попадает в группу риска по дисграфии, дислексии если:

  • он левша или переученный правша
  • он посещал логопедическую группу
  • в семье говорят на двух или более языках
  • он слишком рано пошёл в школу. Происходит это в тех случаях, когда у ребёнка ещё не наступила психологическая или физиологи­ческая готовность к обучению в школе.
  • у него проблемы с памятью, восприятием, вниманием, в том чис­ле и наличие гиперактивности и синдрома дефицита внимания
  • у него нарушенное звукопроизношение.

Статья подготовлена городским методическим объединением учителей-логопедов г. Кыштыма.

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Теги: Кыштым Учителя логопеды города Кыштыма дисграфия дислексия

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