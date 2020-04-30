Почему у ребёнка дисграфия или дислексия? Обращение учителей-логопедов Кыштыма к родителям

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В последнее время детей, стра­дающих дислексией (наруше­нием чтения) и дисграфией (на­рушением письма) стало значи­тельно больше, чем несколько десятилетий назад. Возник­новение таких ошибок у уче­ников общеобразовательных школ не связано ни со сниже­нием интеллектуального раз­вития, ни с выраженными на­рушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения.

Сказки и разговоры идут на пользу

Причины таких нарушений могут быть самыми разными, от родо­вых травм, инфекций и генетики до запущенности в воспитании. Косвенными причинами нару­шения чтения и письма у детей являются увлечение компьютер­ными играми и снижение в целом внимания к речевым высказыва­ниям, малая речевая активность, начиная с дошкольного детства. Детям редко читают сказки или читают произведения не по воз­расту – простые или слишком сложные для восприятия, совер­шенно не учат с дошкольниками стихи, не исправляют вовремя, ещё до школы, нарушения зву­копроизношения.

Всем известно, письмо и чте­ние – это процессы письмен­ной речи. Но почему-то не всем понятно, что она формируется только на базе хорошо развитой устной речи.

Дисграфию можно назвать одной из главных «болезней» XXI века. Её не всегда удаётся за­метить и сразу диагностировать, при этом она способна принести ребёнку множество неудобств, начиная с банальных троек и двоек в дневнике, заканчивая полной разочарованностью в себе и своих силах.

Трудность овладения пись­мом – нередкое явление в на­чальной школе в наши дни. Она обнаруживается в первом классе и в значительном числе случаев сохраняется и позднее, отчётли­во проявляясь при повышении требований к письменной речи. Не надо ждать, что проблемы ис­чезнут сами по себе. Необходимо с первых дней выявления труд­ностей помогать ребёнку. Как?

Начнём с того, что детей к школе надо подготовить пра­вильно. Обратите внимание, что это не заключается толь­ко в обучении чтению и счёту. Ребёнок должен в первую оче­редь хорошо ориентироваться в окружающем мире, иметь доста­точный словарный запас, уметь самостоятельно пересказывать сказки, мультфильмы, сочинять, составлять короткие рассказы из личного опыта, по картинке и серии картинок. Будущий пер­воклассник должен легко ориен­тироваться в схеме собственного тела, знать и называть направле­ния движений (вправо, влево), уметь внимательно слушать и слышать, о чём его спрашива­ют. Кроме того, для успешного овладения грамотой, чтением и письмом у ребёнка должны быть развиты слуховое восприятие, память, он должен правильно выговаривать все звуки речи, грамотно строить предложения и уметь выразительно читать стихи наизусть.

Возможна медикаментозная поддержка

В текущем учебном году учите­ля-логопеды и учителя-дефек­тологи города Кыштыма подго­товили и провели для учителей начальных классов и воспита­телей детских садов городские семинары, на которых подняли проблему профилактики, вы­явления и коррекции дисгра­фии и дислексии. На семинарах шла речь о совместной работе над проблемой со стороны пе­дагогов и родителей. Отмеча­лось, что при необходимости важно подключать к процессу коррекции и медикаментоз­ную поддержку ребёнка, кото­рую поможет подобрать врач невролог или психоневролог, эндокринолог, окулист или ЛОР-врач. Естественно, здесь никак не обойтись без забот­ливого отношения родителей к здоровью детей. В работе се­минара приняли участие учи­теля-логопеды детского сада № 1 Фоминых Т. В., детского сада № 5 Глушкова О. В. и Кудашова М. В., детского сада № 8 Вучи­чевич Н. А., коррекционной на­чальной школы-детского сада № 14 Юрина Ю. С., детского сада № 18 Пичугова Ю. А. и Двойниш­никова О. Н., детского сада № 24 Мокичева Е. А., детского сада № 27 Чамовская Л. Л., школы № 4 Пушкарёва О. В. и учителя-дефектологи коррекционной начальной школы-детского са­да № 14 Устинова Л. А., Суслова А. В., Рогозина Л. Р., Юрпалова Т. А. Это как раз те специалисты, которые работают по преду­преждению проявлений спец­ифических ошибок на письме и при чтении.

По данным зарубежных иссле­дований, количество детей с дис­лексией в мире ежегодно растёт, поэтому не обращать внимания на эту проблему нельзя. Нужно также понимать, что любая социальная проблема не может быть решена, пока она достаточно не изучена. Поэтому рассказывать о дислек­сии важно, чтобы общество пони­мало, что причины неуспеваемо­сти ребёнка могут быть связаны с его особенностями. Но это не помешает детям достичь успе­хов в будущем. Главное здесь –не упустить момент и как можно раньше заметить проблему.

Важно!

Обратите внимание на поведенческие проявления и ошибки чтения детей при дислексии:

ребёнок часто трёт глаза при чтении, немного косит

держит книгу близко к глазам, может прикрывать или вообще за­крывать один глаз при чтении

очень быстро устаёт

под любым предлогом пытается избежать выполнения домашних заданий и чтения

может читать книгу, повернув голову так, чтобы один глаз в чтении не участвовал

при чтении или после него жалуется на сильную головную боль

когда читает, пропускает отдельные слова, буквы или не замеча­ет отдельные места в тексте

меняет местами или путает буквы

меняет последовательность слов в предложении

пропускает строчку при чтении

отгадывает слово по первым буквам, додумывает окончания

запинается или останавливается при чтении

ускоряется или замедляется при чтении

игнорирует знаки препинания

хмурится или выглядит рассеянным

теребит уголок страницы

слишком старается, концентрируется во время чтения

меняется в голосе, когда надо что-то прочитать, даже текст задания

взгляд становится туманным или блуждающим

краснеет или бледнеет

трясёт или раскачивает ногой.

О наличии дисграфии говорят следующие типы ошибок:

ошибки в ударных слогах, например, «рОдость» вместо «рАдость»

пропуск букв

перестановка слогов. Например, «ябколо» вместо «яблоко»

повторение одной и той же буквы. Например, «МагазиМ» вместо «магазин»

замена букв в словах. Например, «сапка» вместо «шапка», «гокти» вместо «когти», «Лая» вместо «Рая» и т. д. Возможно, что при этом у ре­бенка есть ещё и нарушение звукопроизношения заменяемых букв

переносит слова как попало

часто не делает пробелов между словами и зачастую пишет слитно все предлоги

не замечает конца предложения, не ставит точек и продолжает писать следующее предложение со строчной буквы

буквы Б, В, Э, З перевёрнуты в другую сторону (зеркальное письмо)

неаккуратность в тетради: много исправлений и обведение букв

ребёнок будто бы не замечает полей и продолжает писать до са­мого края тетради

«съезжает» со строчек к концу предложения, или его почерк в целом неразборчивый, буквы разного размера.

Ребёнок попадает в группу риска по дисграфии, дислексии если:

он левша или переученный правша

он посещал логопедическую группу

в семье говорят на двух или более языках

он слишком рано пошёл в школу. Происходит это в тех случаях, когда у ребёнка ещё не наступила психологическая или физиологи­ческая готовность к обучению в школе.

у него проблемы с памятью, восприятием, вниманием, в том чис­ле и наличие гиперактивности и синдрома дефицита внимания

у него нарушенное звукопроизношение.

Статья подготовлена городским методическим объединением учителей-логопедов г. Кыштыма.