Почему у ребёнка дисграфия или дислексия? Обращение учителей-логопедов Кыштыма к родителям
Сегодня, 14:26 Категория: Образование
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В последнее время детей, страдающих дислексией (нарушением чтения) и дисграфией (нарушением письма) стало значительно больше, чем несколько десятилетий назад. Возникновение таких ошибок у учеников общеобразовательных школ не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения.
Сказки и разговоры идут на пользу
Причины таких нарушений могут быть самыми разными, от родовых травм, инфекций и генетики до запущенности в воспитании. Косвенными причинами нарушения чтения и письма у детей являются увлечение компьютерными играми и снижение в целом внимания к речевым высказываниям, малая речевая активность, начиная с дошкольного детства. Детям редко читают сказки или читают произведения не по возрасту – простые или слишком сложные для восприятия, совершенно не учат с дошкольниками стихи, не исправляют вовремя, ещё до школы, нарушения звукопроизношения.
Всем известно, письмо и чтение – это процессы письменной речи. Но почему-то не всем понятно, что она формируется только на базе хорошо развитой устной речи.
Дисграфию можно назвать одной из главных «болезней» XXI века. Её не всегда удаётся заметить и сразу диагностировать, при этом она способна принести ребёнку множество неудобств, начиная с банальных троек и двоек в дневнике, заканчивая полной разочарованностью в себе и своих силах.
Трудность овладения письмом – нередкое явление в начальной школе в наши дни. Она обнаруживается в первом классе и в значительном числе случаев сохраняется и позднее, отчётливо проявляясь при повышении требований к письменной речи. Не надо ждать, что проблемы исчезнут сами по себе. Необходимо с первых дней выявления трудностей помогать ребёнку. Как?
Начнём с того, что детей к школе надо подготовить правильно. Обратите внимание, что это не заключается только в обучении чтению и счёту. Ребёнок должен в первую очередь хорошо ориентироваться в окружающем мире, иметь достаточный словарный запас, уметь самостоятельно пересказывать сказки, мультфильмы, сочинять, составлять короткие рассказы из личного опыта, по картинке и серии картинок. Будущий первоклассник должен легко ориентироваться в схеме собственного тела, знать и называть направления движений (вправо, влево), уметь внимательно слушать и слышать, о чём его спрашивают. Кроме того, для успешного овладения грамотой, чтением и письмом у ребёнка должны быть развиты слуховое восприятие, память, он должен правильно выговаривать все звуки речи, грамотно строить предложения и уметь выразительно читать стихи наизусть.
Возможна медикаментозная поддержка
В текущем учебном году учителя-логопеды и учителя-дефектологи города Кыштыма подготовили и провели для учителей начальных классов и воспитателей детских садов городские семинары, на которых подняли проблему профилактики, выявления и коррекции дисграфии и дислексии. На семинарах шла речь о совместной работе над проблемой со стороны педагогов и родителей. Отмечалось, что при необходимости важно подключать к процессу коррекции и медикаментозную поддержку ребёнка, которую поможет подобрать врач невролог или психоневролог, эндокринолог, окулист или ЛОР-врач. Естественно, здесь никак не обойтись без заботливого отношения родителей к здоровью детей. В работе семинара приняли участие учителя-логопеды детского сада № 1 Фоминых Т. В., детского сада № 5 Глушкова О. В. и Кудашова М. В., детского сада № 8 Вучичевич Н. А., коррекционной начальной школы-детского сада № 14 Юрина Ю. С., детского сада № 18 Пичугова Ю. А. и Двойнишникова О. Н., детского сада № 24 Мокичева Е. А., детского сада № 27 Чамовская Л. Л., школы № 4 Пушкарёва О. В. и учителя-дефектологи коррекционной начальной школы-детского сада № 14 Устинова Л. А., Суслова А. В., Рогозина Л. Р., Юрпалова Т. А. Это как раз те специалисты, которые работают по предупреждению проявлений специфических ошибок на письме и при чтении.
По данным зарубежных исследований, количество детей с дислексией в мире ежегодно растёт, поэтому не обращать внимания на эту проблему нельзя. Нужно также понимать, что любая социальная проблема не может быть решена, пока она достаточно не изучена. Поэтому рассказывать о дислексии важно, чтобы общество понимало, что причины неуспеваемости ребёнка могут быть связаны с его особенностями. Но это не помешает детям достичь успехов в будущем. Главное здесь –не упустить момент и как можно раньше заметить проблему.
Важно!
Обратите внимание на поведенческие проявления и ошибки чтения детей при дислексии:
- ребёнок часто трёт глаза при чтении, немного косит
- держит книгу близко к глазам, может прикрывать или вообще закрывать один глаз при чтении
- очень быстро устаёт
- под любым предлогом пытается избежать выполнения домашних заданий и чтения
- может читать книгу, повернув голову так, чтобы один глаз в чтении не участвовал
- при чтении или после него жалуется на сильную головную боль
- когда читает, пропускает отдельные слова, буквы или не замечает отдельные места в тексте
- меняет местами или путает буквы
- меняет последовательность слов в предложении
- пропускает строчку при чтении
- отгадывает слово по первым буквам, додумывает окончания
- запинается или останавливается при чтении
- ускоряется или замедляется при чтении
- игнорирует знаки препинания
- хмурится или выглядит рассеянным
- теребит уголок страницы
- слишком старается, концентрируется во время чтения
- меняется в голосе, когда надо что-то прочитать, даже текст задания
- взгляд становится туманным или блуждающим
- краснеет или бледнеет
- трясёт или раскачивает ногой.
О наличии дисграфии говорят следующие типы ошибок:
- ошибки в ударных слогах, например, «рОдость» вместо «рАдость»
- пропуск букв
- перестановка слогов. Например, «ябколо» вместо «яблоко»
- повторение одной и той же буквы. Например, «МагазиМ» вместо «магазин»
- замена букв в словах. Например, «сапка» вместо «шапка», «гокти» вместо «когти», «Лая» вместо «Рая» и т. д. Возможно, что при этом у ребенка есть ещё и нарушение звукопроизношения заменяемых букв
- переносит слова как попало
- часто не делает пробелов между словами и зачастую пишет слитно все предлоги
- не замечает конца предложения, не ставит точек и продолжает писать следующее предложение со строчной буквы
- буквы Б, В, Э, З перевёрнуты в другую сторону (зеркальное письмо)
- неаккуратность в тетради: много исправлений и обведение букв
- ребёнок будто бы не замечает полей и продолжает писать до самого края тетради
- «съезжает» со строчек к концу предложения, или его почерк в целом неразборчивый, буквы разного размера.
Ребёнок попадает в группу риска по дисграфии, дислексии если:
- он левша или переученный правша
- он посещал логопедическую группу
- в семье говорят на двух или более языках
- он слишком рано пошёл в школу. Происходит это в тех случаях, когда у ребёнка ещё не наступила психологическая или физиологическая готовность к обучению в школе.
- у него проблемы с памятью, восприятием, вниманием, в том числе и наличие гиперактивности и синдрома дефицита внимания
- у него нарушенное звукопроизношение.
Статья подготовлена городским методическим объединением учителей-логопедов г. Кыштыма.