В Кыштыме открылась онлайн-выставка детского творчества

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В группе Центра детско-юношеского технического творчества учащихся в социальной сети ВКонтакте открылась городская выставка детского творчества.

Пользователи сети интернет могут полюбоваться на работы, выполненные в самых разных техниках – акварель, графика, поделки, шитьё…

– Эта выставка особенная, – отметила директор ЦДЮТТ Ирина Тарасова. – По объективным причинам мы не можем провести её в нашей любимой библиотеке имени Корнея Чуковского. Поэтому предлагаем полюбоваться на работы в формате онлайн. Ребята очень старались, готовились. Давайте поддержим участников!