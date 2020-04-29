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В Кыштыме открылась онлайн-выставка детского творчества

Сегодня, 13:52 Категория: Образование
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В группе Центра детско-юношеского технического творчества учащихся в социальной сети ВКонтакте открылась городская выставка детского творчества.

 

Пользователи сети интернет могут полюбоваться на работы, выполненные в самых разных техниках – акварель, графика, поделки, шитьё…

 

– Эта выставка особенная, – отметила директор ЦДЮТТ Ирина Тарасова. – По объективным причинам мы не можем провести её в нашей любимой библиотеке имени Корнея Чуковского. Поэтому предлагаем полюбоваться на работы в формате онлайн. Ребята очень старались, готовились. Давайте поддержим участников!

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Теги: Кыштым ЦДЮТТ выставка творчество

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