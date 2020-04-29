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Школьник из Кыштыма стал победителем всероссийского конкурса по робототехнике

Сегодня, 13:42 Категория: Образование
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Объявлены итоги всероссийского конкурса по конструированию и робототехнике «RoboКвант». Его проводит московский центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн».

В номинации «Управляемый робот» первое место занял воспитанник центра детско-юношеского технического творчества, ученик третьего класса школы № 10 Евгений Швейкин из Кыштыма.

– Евгений занимается у нас два года, – сказала сайту «КР» руководитель объединения «Легоконструирования и робототехника» Елена Тузова. – Он сделал кота на основе конструктора «Лего» для создания роботов и запрограммировал на движение.

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Теги: Кыштым робототехника

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