О подаче документов в первый класс и в вузы рассказал министр образования и науки Челябинской области

Сегодня, 15:52 Категория: Образование

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Гостем проекта «Час с региональным министром» стал министр образования и науки региона Александр Кузнецов. Вместе со своим первым заместителем Еленой Коузовой он в режиме видеосвязи ответил на вопросы южноуральцев, связанные с дистанционным обучением школьников и студентов.



В начале встречи министр напомнил онлайн-зрителям, что дистанционное обучение – вынужденная мера. Сегодня на Южном Урале она введена на всех уровнях образования.



Региональное министерство образования старается задействовать в процессе обучения все возможные ресурсы. Так, например, для трансляции уроков используются YouTube-канал и кабельный телевизионный канал «Интерсвязь».



Отвечая на вопрос о том, будет ли учебный год завершен досрочно, Александр Кузнецов и Елена Коузова ответили, что пока необходимости в этом нет. В рамках встречи специалисты также рассказали о приёмной кампании в высшие учебные учреждения.



– Подать документы в вузы успеют все желающие. Все процессы будут синхронизированы, – отметил министр.



Уделили время и вопросам приёма детей в первый класс.

– Заявления будут рассмотрены после отмены ограничительных мероприятий. Шестьдесят процентов будущих первоклассников уже зачислены в образовательные организации, – рассказала Елена Коузова.



В регионе работает горячая линия министерства по вопросам образовательного процесса: 8 (351) 264-60-95 и 8 (351) 263-63-65.



Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте 1obl.t по ссылке: https://1obl.tv/live/press-konferentsii/chas-s-region...