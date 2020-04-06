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Воспитатель детского сада из Кыштыма стала призёром всероссийского конкурса

Сегодня, 12:47 Категория: Образование
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Фото Екатерины Солоповой. 

 

Всероссийский конкурс был приурочен к празднованию 23 февраля. Однако результаты подвели лишь на прошлой неделе.


Воспитатель второй младшей группы детского сада № 5 Екатерина Солопова отправила на всероссийский конкурс «Оформление ДОУ к 23 февраля» плакат «Мой папа лучше всех».

– Родители активно отозвались поучаствовать в этой задумке, – сказала сайту «КР» Екатерина Солопова. – На плакате собраны фотографии отцов моих воспитанников. На снимках изображено, как кто-то чинит забор или машину, кто-то находится на рабочем месте. Например, на одной из фотографий был изображён папа, который в армии управлял танком, а сейчас работает в МЧС.

Работа Екатерины Солоповой заняла третье место в номинации «Поздравительный плакат».

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Теги: Кыштым 23 февраля детский сад № 5 плакат

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