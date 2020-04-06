Воспитатель детского сада из Кыштыма стала призёром всероссийского конкурса

Сегодня, 12:47 Категория: Образование

1 218

0

Фото Екатерины Солоповой.

Всероссийский конкурс был приурочен к празднованию 23 февраля. Однако результаты подвели лишь на прошлой неделе.



Воспитатель второй младшей группы детского сада № 5 Екатерина Солопова отправила на всероссийский конкурс «Оформление ДОУ к 23 февраля» плакат «Мой папа лучше всех».



– Родители активно отозвались поучаствовать в этой задумке, – сказала сайту «КР» Екатерина Солопова. – На плакате собраны фотографии отцов моих воспитанников. На снимках изображено, как кто-то чинит забор или машину, кто-то находится на рабочем месте. Например, на одной из фотографий был изображён папа, который в армии управлял танком, а сейчас работает в МЧС.



Работа Екатерины Солоповой заняла третье место в номинации «Поздравительный плакат».