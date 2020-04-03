В Кыштыме откроются дополнительные группы для дошкольников

Сегодня, 14:10 Категория: Образование

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У детского сада № 2 «Капелька», который располагается на улице Садовой, появится свой «филиал». Две дополнительные группы для детей старшего дошкольного возраста откроются на базе бывшего социального приюта для детей и подростков на улице Дарвина в районе ПАТО.

Управление по делам администрации Кыштымского округа уже провело аукцион на выполнение ремонтных работ. Победителем стала строительная компания из нашего города ООО «Асгард». На ремонт будущего филиала «Капельки» выделено более одного миллиона рублей.

В обновлённом помещении разместятся две коррекционные группы, рассчитанные в общей сложности на 25 человек. Одна будет для детей с нарушениями речи, другая, предположительно, для дошколят с задержкой психического развития.

В ближайшее время будет объявлен аукцион на оборудование для будущих групп. На миллион рублей с лишним закупят новые игрушки и развивающие пособия, мебель, технику.

Подробности - в сегодняшнем номере газеты "Кыштымский рабочий".