Кыштым не скучает. Для школьников проводится конкурс статей и видеороликов

Вчера, 17:25 Категория: Образование

112

0

Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа проводит среди школьников конкурс статей и видеороликов «Смартмоб #КыштымНеСкучает».

По мнению организаторов, в период длинных выходных и дистанционного обучения нет ничего лучше, чем показать своим сверстникам, что дома можно заниматься увлекательными, интересными и полезными делами. Сегодня школьникам доступно множество образовательных сайтов для самостоятельной учёбы, а электронные библиотеки открывают бесплатный доступ к книгам. Можно подобрать интересное, увлекательное и полезное занятие из множества вариантов.

Чтобы стать участником конкурса, нужно создать лонгрид в «Редакторе статей» ВКонтакте или сделать видеоролик о том, как с пользой провести время дома. До 12 апреля ролик можно загрузить на своей открытой страничке ВКонтакте. Самые юные участники могут размещать видеоролики и статьи на страницах родителей. Все участники смартмоба получат дипломы, а победители и призёры – призы.

Номинации:

«Спорт»: сними на видео или создай лонгрид о том, как тренируешься, занимаешься физкультурой и спортом дома, размести лонргид или видеоролик в ВКонтакте с хештегами #Кыштым #КыштымНеСкучает #СпортДома #ЛучшеДомаНоминация.

«Урок»: опиши в лонгриде или расскажи на видео, какую новую тему из школьной программы самостоятельно изучил дома, используя образовательные сайты и электронные ресурсы, объясни своими словами всем зрителям новый материал, размести лонгрид или видеоролик в ВКонтакте с хештегами #Кыштым #КыштымНеСкучает #УрокДома #ЛучшеДома.

«Мастер-класс»: опиши в лонгриде или сними на видео мастер-класс, в ходе которого собственными руками изготавливаешь какое-либо изделие или демонстрируешь какую-либо интересную технику изготовления изделий, размести лонгрид или видеоролик в ВКонтакте с хештегами #Кыштым #КыштымНеСкучает #ТворчествоДома #ЛучшеДома.

«Книга»: опиши в лонгриде или расскажи на видео всем, какую новую книгу (в том числе в электронном виде) прочитал, поделись впечатлениями, порекомендуй книгу к прочтению своим сверстникам, размести лонгрид или видеоролик в ВКонтакте с хештегами #Кыштым #КыштымНеСкучает #ЧитаюДома #ЛучшеДома.

«Ноу-хау»: расскажи в лонгриде или сними видеоролик о твоем интересном времяпрепровождении дома (сделай обзор образовательного приложения для смартфона, покажи, какую игру придумал для младших братьев и сестер, расскажи, как планируешь день дома, спой песню собственного сочинения или расскажи стихотворение, покажи, как рисуешь картины и т.д.) размести лонгрид или видеоролик в ВКонтакте с хештегами #Кыштым #КыштымНеСкучает #НоухауДома #ЛучшеДома.

По вопросам организации конкурса обращаться по телефонам: (8 351-51) 4-26-10, 8 922 752-32-42 (Александр Фларитович Зубаиров), по электронной почте imc74216@kyshtym.org