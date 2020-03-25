В Кыштыме школьники представили свои изобретения

Вчера, 14:49 Категория: Образование

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В Центре детско-юношеского технического творчества прошла городская выставка-конкурс. Работы более 70 участников оценивались по семи номинациям: «Техническое моделирование и конструирование», «Рационализаторство и изобретательство», «Художественно-техническая обработка пластика, дерева, метала, камня», «Lego конструирование» и «Робототехника».

Как сказала сайту «КР» педагог дошкольного образования Ольга Гусева, этот конкурс позволяет детям пофантазировать и воплотить свои идеи в жизнь.

Школьники представили технические изобретения, композиции, выполненные на 3D принтере, работы из картона, пластика и дерева, украшения и элементы декора, будильники, часы, шкатулки.

Более 40 конкурсантов стали победителями и призёрами. Они получили памятные дипломы и грамоты.