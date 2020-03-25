Школьники и студенты Кыштыма уходят на карантин

Вчера, 21:26 Категория: Образование

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До особого распоряжения в Челябинской области приостанавливается посещение школ, колледжей, техникумов и учреждений дополнительного образования.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл свободное посещение уроков. Теперь это распоряжение отменено. Карантин распространяется на все учебные заведения.



Те школы, которые на этой неделе не ушли на каникулы, с завтрашнего дня переходят на дистанционное обучение. Для остальных оно вводится по завершению каникул.



Завтра на совещании педагогического совета с профсоюзами решится будут ли отдыхать учителя в течение следующей недели. Как уже сообщалось на сайте «КР», президент РФ Владимир Путин несколько часов назад в своём обращении к нации по профилактике коронавирусной инфекции объявил следующую неделю нерабочей.

Детские сады на этой неделе продолжат работу в режиме свободного помещения. Со следующей, которая будет не рабочей, в них организуют дежурные группы для тех родителей, которые оба будут работать.