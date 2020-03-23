В Кыштыме охват питанием школьников ниже областного уровня

Сегодня, 12:05 Категория: Образование

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К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Были проверены 4087 образовательных учреждений региона. Доклад опубликован на официальном сайте ведомства.

На 100 процентов горячим питанием обеспечены школьники в 11-ти муниципалитетах. А вот значения ниже областного уровня зафиксированы в Каслинском и Катав-Ивановском районе, Миассе, Кыштыме и Карабаше. В нашем городе показатель составил 79, 8 процента.

Напомним, до 2023 года во всех школах должны обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился начать выполнение данной задачи уже с 1 сентября 2020 года.

Как ранее сообщалось на сайте «КР», сейчас проводится подготовка пищеблоков и холодильного оборудования в школах нашего города. До летних каникул все вопросы должны быть решены.

На данный момент две школы в Кыштыме не готовы организовывать подачу горячего питания, этот вопрос взяли на контроль. В планах найти транспорт, который будет поставлять готовую продукцию в учебные заведения.