Десятиклассник из Кыштыма стал призёром областного конкурса «Ученик года»

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Виталий Корабельников (справа)

Десятиклассник школы № 1 Виталий Корабельников на протяжении трёх дней провёл в Челябинске, где принимал участие в конкурсе «Ученик года».

– Все этапы были незабываемы, в выступлениях каждого участника было что-то особенное, – сказал сайту «КР» Виталий. – Я получил большое удовольствие от происходящего, преодолел волнение и достойно выступил.

На конкурсе Виталию помогала группа поддержки из числа друзей и одноклассников. В своей визитной карточке она представили «Гусарский бал».

По итогам всех испытаний старшеклассник занял третье место среди участников из разных городов Челябинской области. В качество подарка Виталий получил сертификат на 12 тысяч рублей. Он выражает огромную благодарность своей группе поддержке – Якову Щекочихину, Екатерине Щекочихиной, Александру Трифонову и Марии Журавлёвой. А так же талантливому руководителю и наставнику Елене Николаевне Устиновой.