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В Кыштыме полицейские рассказали школьникам об их правах, обязанностях и виртуальном заработке

Сегодня, 15:11 Категория: Образование
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Сотрудники и председатель совета ветеранов межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» присоединились к акции «День правовой помощи детям».

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, лекция прошла в актовом зале полиции, юрисконсульт, майор внутренней службы Ольга Заварзина ознакомила ребят с их правами и обязанностями, а также затронула некоторые аспекты борьбы с терроризмом и  как не поспасть на уловки мошенников.

 

Также школьникам рассказали об административной и уголовной ответственности и самых распространённых правонарушениях среди несовершеннолетних. Ребята еще раз услышали о необходимости соблюдения «комендантского часа», правил дорожного движения и мер по сохранности личного имущества.

 

Встреча переросла в интерактивное общение.  Многие дети и подростки активно пользуются банковскими картами как средством платежа. Они и интересовались – законно ли зарабатывать виртуальные  деньги через QIWI кошелёк, могут ли дети сами обращаться в полицию с заявлением о совершенном преступлении.  

 

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Теги: Кыштым полиция День правовой помощи детям

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