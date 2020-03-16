В Кыштыме перенесли дату проведения «Тотального диктанта»

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В штабе «Тотального диктанта» сообщили об изменении даты проведения всероссийской акции. Напомним, диктант планировалось провести 4 апреля. Однако из профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, решено перенести акцию на осень. Точная дата станет известна 25 марта.

Организаторы всероссийской акции не хотят переносить мероприятие в онлайн формат.

– Мы делаем проект не для «галочки», а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка. Это условие выполнить 4 апреля не удастся, – сообщают в организационном комитете «Тотального диктанта».

В Кыштыме главный праздник грамотности должен был пройти на двух площадках – в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина и в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа.