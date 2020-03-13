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Школьники Кыштыма сняли видеоролики, посвящённые Великой Отечественной войне

Сегодня, 12:29 Категория: Образование
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В Доме детского творчества в трётий раз прошёл муниципальный конкурс видеороликов «Школа в лицах». Он приурочен к Международному дню детского телевидения и радиовещания. В этом году главной темой конкурса стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

 

Ребята из шести школ города выступили в роли сценаристов, видеооператоров, монтажёров и звукооператоров.

Ученики школы № 3 в своём видео рассказали о выпускниках, учителях и директорах, прошедших войну. Видеоролик четвёртой школы был посвящён ветерану Великой Отечественной войны Николаю Павловичу Щербакову.

 

В первой и десятой школах ребята сняли видео о своих родственниках, защищавших Родину. Фильм «Как мало их осталось на земле», который подготовили участники из школы № 2. Жюри отметило технически сложные приёмы, которые применялись в его создании.

 

Победу в конкурсе одержали ученики из школы № 13. В их видеоролике представлены хроники военных лет с использованием фотографий. За кадром о войне рассказывала труженица тыла Мария Васильевна Агронова.

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Теги: Кыштым видеоролики День Победы Великая Отечественная война школы Кыштыма конкурс

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