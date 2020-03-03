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Жители Кыштыма вновь напишут Тотальный диктант

Сегодня, 13:30 Категория: Образование
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Ставшая уже традиционной образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 4 апреля. Она уже давно вышла за рамки всероссийской и проводится во многих странах мира.

 

В этом году россияне напишут текст, автором которого является современный писатель Андрей Геласимов. Именно его перу принадлежат романы «Жажда», «Степные боги» и многие другие.

 

Как сообщили сайту «КР» в центральной библиотеке имени Бориса Швейкина, одна из площадок для проведения акции традиционно разместится в библиотеке. Но здесь всего 40 посадочных мест. Второй площадкой, предварительно, станет кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа.

 

Уже сегодня любой желающий может пройти онлайн-курсы по русскому языку на сайте Тотального диктанта или потренироваться в его написании на примере текстов прошлых лет.

 

 

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Теги: Кыштым Тотальный диктант акция образование

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