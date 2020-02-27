В Кыштыме родители активно записывают детей в первый класс

Сегодня, 12:02 Категория: Образование

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По данным Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа, на сегодняшний день в первые классы школ города подано уже 279 заявлений. Причём родители подают заявления как через систему "Образование в Челябинской области" по адресу edu-74.ru, так и традиционным способом.

Больше всего заявлений – 82 – пока принято в начальной второй школе. В тринадцатую школу записано уже 60 будущих первоклассников, в первую – 54. В десятую школу подано 33 заявления, в третью – 18. В четвёртую и в одиннадцатую школу – 13 и 2 заявления соответственно.

В настоящее время подготовительные группы кыштымских детских садов посещают 515 старших дошкольников. Все они осенью пойдут первый раз в первый класс. Некоторые дети садики не посещают, поэтому, по примерным подсчётам, первоклашек может быть не менее 550.

В школах продолжается приём заявлений о записи детей в первые классы. Летом, если в первых классах останутся свободные места, здесь смогут принять ребят из других районов. Пока же детей зачисляют в школу по месту жительства.