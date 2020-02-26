В Кыштыме фонд поддержки дополнительного образования выиграл президентский грант на реализацию своего проекта

Сегодня, 14:18 Категория: Образование

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Фонд дополнительной поддержки и развития дополнительного образования получит почти 400 тысяч рублей из Фонда президентских грантов. Идея проекта, разработанного совместно с ЦДЮТТ, заключается в расширении возможностей предпрофессионального обучения кыштымских школьников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, швейному и трикотажному делу.

В нашем городе действуют семь швейных предприятий (Кыштымская фабрика трикотажных изделий «Фламэ», подразделение «Торгово-коммерческий отдел (швейный участок) АО «Радиозавод», OOO «Кыштымская швейная фабрика», несколько ИП). И почти везде есть свободные рабочие места.

Однако выпускники школ города не рассматривают эти предприятия в качестве своей будущей работы. Хотя, к примеру, ученики коррекционной школы № 5 ещё со школьной скамьи начинают получать предпрофессиональное обучение по профессии «Швея швейного производства». В ЦДЮТТ уверены: дополнительные навыки работы на трикотажном оборудовании повысят их конкурентоспособность на местном рынке труда. К тому же, проведенный в коррекционной школе опрос среди детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей показал, что выпускники и старшеклассники заинтересованы в этом проекте, а 30 желающих уже готовы приступить к обучению.

Навыки швейного дела смогут получить и ученики общеобразовательных школ.

Для этого в центре детско-юношеского технического творчества на базе недавно созданного образовательного технопарка «FabLab» будет вестись профориентация школьников по специальностям, востребованным предприятиями города. Уже имеется материальная база для IT-специальностей (компьютеры, студия мультипликации, одноплатный компьютер Arduino), промышленных специальностей (станки с ЧПУ, 3D принтеры, лазерно-гравировальный станок), профессий швейного дела (швейные машины, оверлоки, студия моды). Дооснащение швейными, трикотажными и вышивальными машинами позволит расширить профориентацию на специальности швейного и трикотажного производства и проводить её в современных формах.

Реализация такого социально-значимого проекта будет вестись силами педагогов на общественных началах.