В Кыштыме отменён карантин в учебных заведениях

Сегодня, 08:46 Категория: Образование

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Только что в администрации Кыштымского городского округа состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой обсудили ситуацию с заболеваемостью острыми респираторно-вирусными инфекциями на территории нашего округа.

С завтрашнего дня возобновляются занятия в тех классах, которые учатся шесть дней в неделю. А после праздников, с 25 февраля, уроки начнутся для всех остальных кыштымских школьников.

Также возобновляются занятия во всех учреждениях дополнительного образования.