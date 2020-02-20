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Школьники из Кыштыма приглашены на конференцию молодых исследователей в Москву

Сегодня, 14:47 Категория: Образование
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Сразу трое кыштымских школьников примут участие в всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

 

Они представят свои работы, над которыми они кропотливо трудились под руководством педагогов школ и Центра детско-юношеского технического творчества.

 

Так, шестиклассник Михаил Новосёлов разработал автоматическую кормушку для кота. Подросток примет участие в работе секции «Технологии будущего – своими руками». «Шаг в будущее» сделала и восьмиклассница Виктория Кобзарь. Её работа «Какие факторы влияют на испарение различных жидкостей» будет представлена в секции «Физика, лазерные и нанотехнологии». Восьмиклассник Евгений Лёзин создал виртуальный музей «Моя родная школа» и выступит в секции «Цифровые технологии в производстве».

 

Конференция молодых исследователей пройдёт в Москве в конце марта.

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Теги: Кыштым ЦДЮТТ Москва Шаг в будущее

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