Школьники из Кыштыма приглашены на конференцию молодых исследователей в Москву

Сегодня, 14:47 Категория: Образование

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Сразу трое кыштымских школьников примут участие в всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

Они представят свои работы, над которыми они кропотливо трудились под руководством педагогов школ и Центра детско-юношеского технического творчества.

Так, шестиклассник Михаил Новосёлов разработал автоматическую кормушку для кота. Подросток примет участие в работе секции «Технологии будущего – своими руками». «Шаг в будущее» сделала и восьмиклассница Виктория Кобзарь. Её работа «Какие факторы влияют на испарение различных жидкостей» будет представлена в секции «Физика, лазерные и нанотехнологии». Восьмиклассник Евгений Лёзин создал виртуальный музей «Моя родная школа» и выступит в секции «Цифровые технологии в производстве».

Конференция молодых исследователей пройдёт в Москве в конце марта.