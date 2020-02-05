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В Кыштыме отличники смогут стать ещё и скалолазами

Вчера, 16:16 Категория: Образование
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Фото взято со страницы спортивно-развлекательного центра ВКонтакте.

 

Спортивно-развлекательный центр, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, объявляет очередную акцию для отличников.

 

Весь февраль каждый кто хорошо учится сможет попробовать себя в роли скалолазов. Для этого необходимо получить не менее десяти пятёрок за неделю. Бумажный дневник или скриншот из электронного журнала нужно будет предъявить работникам спортивно-развлекательного центра.

 

За отличную учёбу школьники получат бонус – бесплатное пробное занятие на скалодроме. Полазать на девятиметровой высоте можно будет целый час! Ну чем не стимул для отличной учёбы?

 

Напомним, в январе отличники могли бесплатно попрыгать на батуте или пройти две трассы в верёвочном парке «Джуманджи».

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Теги: Кыштым скалолазание учёба

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