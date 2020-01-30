Выпускников Кыштыма приглашают на обучение в вузы МВД

Вчера, 16:18 Категория: Образование

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Будущих выпускников школ Кыштыма приглашают на обучение в высшие учебные заведения МВД России, а также в суворовское военное училище.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, студенты юридических вузов на период обучения и после успешного завершения не призываются на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России при условии дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел.

Для поступления на очную форму в юридические институты МВД РФ приглашаются граждане, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, в возрасте от 17 до 25 лет. Срок обучения – пять лет.

Приём ведётся в Уральский юридический институт МВД России в Екатеринбурге по специальностям «правоохранительная деятельность», «правовое обеспечение национальной безопасности». Квалификация – юрист. Также можно поступить в Уфимский юридический институт МВД России в Екатеринбурге или в Омскую академию МВД России по таким же специальностям.

По окончании обучения выпускники получаются дипломы о юридическом образовании, им присваивается специальное звание «лейтенант», и они откомандировываются для дальнейшего прохождения службы в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский».

Молодым специалистам гарантированы места работы в уголовном розыске, отделе по борьбе с экономическими преступлениями, экспертно-криминалистической деятельности, охране общественного порядка.

Также Елабужское суворовское военное училище МВД России принимает на учёбу школьников после окончания восьмого класса в возрасте не старше 15 лет, годных по состоянию здоровья к обучению. Суворовцы находятся на полном государственном обеспечении, стипендия составляет 1000 рублей в месяц, им гарантировано бесплатное проживание в благоустроенном общежитии на территории училища, четырёхразовое питание, форменное обмундирование.

Сироты, а также граждане, оставшиеся без попечения родителей, зачисляются без экзаменов по результатам собеседования и медицинского освидетельствования. Срок обучения – три года. По окончании училища выпускникам выдаётся аттестат о среднем (полном) общем образовании и рекомендации для поступления по целевому набору на бюджетные места в ведомственные образовательные организации МВД, ФСБ, военные институты.

Куда обращаться:

Адрес суворовского военного училища: город Елабуга, улица Б. Покровская, 25. Телефоны: 8 (85557) 7-06-64, 7-04-92.

Телефоны отдела кадров МО МВД России «Кыштымский»: 8 (351-51) 4-46-59, 8-999-371-0819.