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Школьники Кыштыма присоединились к южноуральскому проекту, посвящённому истории Танкограда. Фото.

Сегодня, 15:03 Категория: Образование
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Кыштымские школьники присоединились к проекту «ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД. СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ И МАШИН». 
В актовом зале школы №1 десять команд получили сборные макеты военной техники. Дети своими руками будут собирать масштабные модели военной техники, участвовать в исследованиях по изучению героических страниц, связанных с трудовым и боевым вкладом Танкограда в Великую Победу.

 

Подробности - в одном из ближайших номеров газеты "Кыштымский рабочий".

 

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Теги: Кыштым Школа № 1 Танкоград президентский грант

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