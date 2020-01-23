Школьники Кыштыма присоединились к южноуральскому проекту, посвящённому истории Танкограда. Фото.

Сегодня, 15:03 Категория: Образование

91

0

Кыштымские школьники присоединились к проекту «ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД. СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ И МАШИН».

В актовом зале школы №1 десять команд получили сборные макеты военной техники. Дети своими руками будут собирать масштабные модели военной техники, участвовать в исследованиях по изучению героических страниц, связанных с трудовым и боевым вкладом Танкограда в Великую Победу.

Подробности - в одном из ближайших номеров газеты "Кыштымский рабочий".