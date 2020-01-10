В Кыштыме дети дают вторую жизнь старым газетам

Вчера, 08:47 Категория: Образование

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Со вчерашнего дня в Кыштыме стартовал приём работ на городской конкурс детского творчества «Вторая жизнь газеты». В нём могут принять участие ученики начальных классов. Им предлагается выполнить поделку в технике папье-маше или из газетных трубочек.

В альбом https://vk.com/album-143017189_269043189 необходимо загрузить фотоколлаж из 4-6 фотографий, отражающих процесс выполнения работы. Каждое образовательное учреждение может предоставить не более 10 работ.

Поделки принимаются до 16 января в центре детско-юношеского технического творчества по адресу: улица К. Либкнехта, 123. Справки по телефону 4-45-31.