Юный техник из Кыштыма осваивает технологии космоса

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Образование

Cемиклассник третьей школы Иван Швед стал финалистом всероссийской олимпиады кружкового движения национальной технологической инициативы «Junior».

В Уфе подросток представил команду центра детско-юношеского технического творчества по направлению «Технологии для космоса».

– Финалисты продемонстрировали сборку контейнера полезной нагрузки для искусственного спутника Земли формата Кубсат и запрограммировали всю электронику для поддержания жизни «биовещества», – сказала сайту «КР» педагог ЦДЮТТ Надежда Маслякова. – Иван попал в финал. Это имеет большое значение для формирования опыта, который пригодится в дальнейшем обучении.

В этом году олимпиада проводилась впервые. Заявки на неё подали 22 тысячи 838 школьников со всей страны. По итогам заочного утра в финал вышли всего 1 200 участников.