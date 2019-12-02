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Юный техник из Кыштыма осваивает технологии космоса

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Образование

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Cемиклассник третьей школы Иван Швед стал финалистом всероссийской олимпиады кружкового движения национальной технологической инициативы «Junior».

 

В Уфе подросток представил команду центра детско-юношеского технического творчества по направлению «Технологии для космоса».

 

 

– Финалисты продемонстрировали сборку контейнера полезной нагрузки для искусственного спутника Земли формата Кубсат и запрограммировали всю электронику для поддержания жизни «биовещества», – сказала сайту «КР» педагог ЦДЮТТ  Надежда Маслякова. –  Иван попал в финал. Это имеет большое значение для формирования опыта, который пригодится в дальнейшем обучении.

 

В этом году олимпиада проводилась впервые. Заявки на неё подали 22 тысячи 838 школьников со всей страны. По итогам заочного утра в финал вышли всего 1 200 участников.

 

 

 


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