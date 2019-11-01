В Кыштыме состоялся день открытых дверей педагогического университета

Автор: КР от Вчера, 09:36 Категория: Образование

Больше узнать об одном из старейших вузов региона – Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете – смогли не только кыштымские старшеклассники и педагоги. В тринадцатой школе собрались представители школ из разных городов северной зоны Челябинской области.

О преимуществах альма-матер рассказала декан естественно-технологического факультета, доктор биологических наук, кандидат химических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Серафима Левина.

За 85 лет университет выпустил почти 90 тысяч специалистов. Сегодня средне-специальное и высшее образование в этом вузе, а также в созданном на его базе колледже, получают двенадцать с половиной тысяч студентов. Как отмечают они сами, это на пять тысяч больше, чем в Гарварде.

Преподаватели вуза провели занятия по физике, математике, химии, биологии, географии и информатике. По словам Серафимы Левиной, которая является ещё и сертифицированным экспертом ЕГЭ по химии, на мастер-классах были разобраны основные ошибки, которые чаще всего допускают школьники.

Подробнее читайте в предстоящем номере газеты «Кыштымский рабочий».