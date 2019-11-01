В Кыштыме школьникам расскажут о пенсии

Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: Образование

Единый день пенсионной грамотности для 11-классников десятой школы пройдёт 14 ноября.

Специалисты управления Пенсионного фонда в Кыштыме расскажут о действующей пенсионной системе в стране. Представят презентацию информационно-образовательного буклета «Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни».

Кроме того, будет проведена презентация интерактивного обучающего курса для школьников. Старшеклассники смогут задать вопросы специалистам управления Пенсионного фонда и получат в подарок журналы «Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни».