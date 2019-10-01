В Кыштыме одиннадцатиклассники начали готовиться к итоговому сочинению

Автор: КР от Вчера, 12:58 Категория: Образование

Именно оно на протяжении вот уже пяти лет служит допуском к сдаче ЕГЭ. В нашем городе за всё это время не было ни одного случая, чтобы кому-то из выпускников не удалось справиться с заданием.

Министр просвещения России Ольга Васильева уже озвучила основные направления тем, которые предстоит раскрыть старшеклассникам, в этом учебном году. Это – «Война и мир» (к 150-летию великой книги), «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Более конкретизированные темы станут известны в день написания сочинения.

Как сказала сайту «КР» главный специалист управления по делам образования Кыштымского округа Елена Трошина, во всех школах учителя литературы уже начали готовить одиннадцатиклассников к предстоящему испытанию. При этом сами педагоги отмечают, что с каждым годом итоговые сочинения становятся всё более качественными.

Для того, чтобы быть допущенными к ЕГЭ, школьникам достаточно получить за сочинение «зачёт». В Кыштыме его напишут около 200 юношей и девушек. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения предусмотрен облегчённый вариант - изложение.