Школьники Кыштыма получат бесплатный стакан молока

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Образование

С 1 января 2020 года рацион питания учеников начальных классов в Челябинской области будет дополнен бесплатным стаканом молочной продукции. Власти уже приняли решение о финансировании этой программы.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, работая в Совете Федерации, уже поднимала вопрос о возобновлении программы «Школьное молоко». На сегодня программа действует во многих регионах, но в Челябинской области её пока нет.

С 2020 года рацион будет дополнен бесплатным стаканом кисломолочной продукции. Финансирование программы будет идти из регионального бюджета.