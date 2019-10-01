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Школьники Кыштыма получат бесплатный стакан молока

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Образование

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С 1 января 2020 года рацион питания учеников начальных классов в Челябинской области будет дополнен бесплатным стаканом молочной продукции. Власти уже приняли решение о финансировании этой программы.

 

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, работая в Совете Федерации, уже поднимала вопрос о возобновлении программы «Школьное молоко». На сегодня программа действует во многих регионах, но в Челябинской области её пока нет.

 

С 2020 года рацион будет дополнен бесплатным стаканом кисломолочной продукции. Финансирование программы будет идти из регионального бюджета.


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  • Вчера, 16:16
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Зато представьте, как обрадовались кухонные работники)) Можно и не одно стадо поросят выкормить
 
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  • Аккузативус

  • Вчера, 13:25
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Жуть сколько молока будет пролито испорчено разбавлено. Кто из детей будет пить молоко?
 
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