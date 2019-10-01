Школьники Кыштыма получат бесплатный стакан молока Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Образование 0 С 1 января 2020 года рацион питания учеников начальных классов в Челябинской области будет дополнен бесплатным стаканом молочной продукции. Власти уже приняли решение о финансировании этой программы. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, работая в Совете Федерации, уже поднимала вопрос о возобновлении программы «Школьное молоко». На сегодня программа действует во многих регионах, но в Челябинской области её пока нет. С 2020 года рацион будет дополнен бесплатным стаканом кисломолочной продукции. Финансирование программы будет идти из регионального бюджета. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Гость Вчера, 16:16 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Зато представьте, как обрадовались кухонные работники)) Можно и не одно стадо поросят выкормить 0 Цитата Аккузативус Вчера, 13:25 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Жуть сколько молока будет пролито испорчено разбавлено. Кто из детей будет пить молоко? 0