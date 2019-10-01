Выпускники из Кыштыма предпочитают продолжать учёбу ближе к родному городу

Автор: КР от Вчера, 13:06 Категория: Образование

Об этом сайту «КР» сообщили в управлении по делам образования.

По словам ведущего специалиста управления Елены Трошиной, в этом году все 127 одиннадцатиклассников общеобразовательных школ продолжают обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях. Большинство выбрали вузы в пределах Челябинской и Свердловской областей. Наиболее популярными стали Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Озёрский технологический институт (филиал МИФИ).

Кроме того, кыштымские выпускники получают высшее образование в Севастополе, Тюмени и Югре. Отметим, что в предыдущие годы некоторые выпускники продолжали обучение в Московском государственном университете и даже в вузах Чехии.