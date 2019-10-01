В Кыштыме напишут географический диктант

Автор: КР от Вчера, 10:27 Категория: Образование

Ежегодная международная акция пройдёт в нашем городе, как и по всей стране, 27 октября. Начало в 12 часов. В этом году местом проведения выбрана десятая школа.

Заявки на участие принимаются до 26 октября на электронную почту: kgotour@mail.ru.

– Диктант будет представлен в четырёх вариантах. Два из них – для проведения на территории Российской Федерации, один вариант – для зарубежных стран и ещё один – для написания в режиме онлайн, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма в Кыштыме Алина Шмарина. – Диктант состоит из двух частей и включает в себя 15 вопросов.

Время для написания ответов на задания составит 45 минут. Чтобы присоединиться к географическому диктанту онлайн, нужно будет зайти на сайт http://dictant.rgo.ru 27 октября в 14 часов по московскому времени.