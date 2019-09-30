Школы Кыштыма получили в подарок газонокосилки

Автор: КР от Вчера, 12:25 Категория: Образование

В прошлую пятницу в десятой школе подвели итоги летней кампании. Во время каникул в нашем городе было трудоустроено 110 подростков. Они работали в школьных бригадах – занимались озеленением, благоустройством городских улиц и пришкольных территорий.

Лучшими признаны трудовые бригады школ № 1, 2, 3, 10 и 13. В качестве подарка в каждое из этих учебных заведений были переданы газонокосилки.

Кроме того, в этом году проходил конкурс на лучшую стенгазету. Все 11 участников получили дипломы.