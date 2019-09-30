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Школы Кыштыма получили в подарок газонокосилки

Автор: КР от Вчера, 12:25 Категория: Образование

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В прошлую пятницу в десятой школе подвели итоги летней кампании.  Во время каникул в нашем городе было трудоустроено 110 подростков. Они работали в школьных бригадах – занимались озеленением, благоустройством городских улиц и пришкольных территорий.

 

Лучшими признаны трудовые бригады школ № 1, 2, 3, 10 и 13. В качестве подарка в каждое из этих учебных заведений были переданы газонокосилки.

 

Кроме того, в этом году проходил конкурс на лучшую стенгазету. Все 11 участников получили дипломы.


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